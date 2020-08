Prisrekord til «Barn» under årets Amanda-utdeling

NTB Innenriks

«Barn», som handler om etterdønningene etter at en 13 år gammel gutt dør i en ulykke på en skole, fikk svært gode anmeldelser etter at den hadde premiere på filmfestivalen i Venezia i fjor. Filmen var nominert til halvparten av de 20 prisene som skulle deles ut fredag kveld.

Det endte med pris for beste kinofilm og for best regi, beste mannlige skuespiller og birolle, filmmanus, foto, klipp, lyddesign og originalmusikk.

Den eneste av nominasjonene som glapp, var prisen for beste kvinnelige skuespiller. Den gikk til Andrea Bræin Hovig for «Håp». «Håp» fikk også prisen for beste produksjonsdesign/scenografi, mens «Spionen» fikk to priser: beste maske/sminke og beste kostyme.

Amandakomiteens ærespris gikk til Bente Erichsen, produsent, regissør og tidligere styremedlem i Norsk filminstitutt.

Stolte skapere

Da alle nominasjonene til «Barn» ble kjent i juni, var de som var med svært stolte da de kommenterte det til NTB.

– Det føles som at kvalitet blir belønnet, sa produsent Yngve Sæther.

Den forrige prisrekorden var det for øvrig «Kongens nei» som sto for, etter at den fikk åtte priser i 2017.

Årets Amandapriser ble kunngjort under en festsending fra studio i Oslo, sendt på NRK fredag, med kjente skuespillere, eksperter på film og andre gjester.

Folkets Sabeltann

I sommer har folk kunnet stemme fram sin favoritt til publikumsprisen Folkets Amanda, og vinneren ble «Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant».

Blant andre filmer som fikk én pris hver var «Flukten over grensen», som fikk prisen for beste barnefilm, «Selvportrett», som fikk beste dokumentarfilm og «Tunnelen», som ble tildelt prisen for beste kvinnelige birolle.

«The Manila Lover» ble kåret til beste kortfilm, mens prisen for beste visuelle effekter gikk til «Askeladden – I Soria Moria slott».

