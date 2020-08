Ny regel: Flere grupper på 200 kan delta etter hverandre på arrangement som går over tid

NTB Innenriks

– Disse endringene gjør det lettere å spre gjester utover en lengre periode, slik at reglene blir enklere å praktisere for arrangementer som strekker seg over flere timer eller dager, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Dermed vil for eksempel 600 personer kunne delta på samme arrangement, såframt de deles inn i tre kohorter som ikke er til stede samtidig.

Ordningen kan være aktuell for blant annet messer, utstillinger og andre arrangement som strekker seg over flere timer eller dager.

– Dette gjelder så lenge det aldri er flere enn 200 deltakere samtidig på arrangementet. Gruppene med 200 deltakere skiftes ut på en smittevernfaglig forsvarlig måte, og uten å komme i kontakt med hverandre, sier Nybø.

Arrangørene har fortsatt ansvar for å gjennomføre risikovurdering av arrangementene og føre oversikt over deltakere. Alle deltakere må også ha mulighet til å holde minst én meter avstand.

