Mattilsynet: Ingen grunn til å frykte koronasmitte fra mat

Mattilsynet har ikke endret sine råd, sier Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver ved seksjon for hygiene og drikkevann i Mattilsynet til Nationen.

– Det er ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Det er ingen kjente tilfeller av smitte via matvarer, heller ikke importerte matvarer eller emballasje, sier Svindland.

Mattilsynet lener seg på vurderinger og undersøkelser gjort av Verdens helseorganisasjon (WHO) og en rekke andre internasjonale helseorganisasjoner.

Tidligere denne uken ble det funnet koronavirus i frosne kyllingvinger fra Brasil i den kinesiske byen Shenzhen, ifølge lokale myndigheter. Ingen er blitt smittet av kontakt med kyllingen.

