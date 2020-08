Høie: Planlegger ikke gratis munnbind – Rødt og SV er skuffet

NTB Innenriks

– Norge har gode lagre av medisinske munnbind for bruk i helsetjenesten. Og det er også en viktig beredskap som er prioritert først, sa Høie.

– Nå sier Apotekforeningen at de har god tilgang til munnbind, og anbefalingene her gjelder i et begrenset område av Norge og i en begrenset situasjon. Så da er det viktig at andre som ikke har behov for munnbind, ikke går og kjøper munnbind, understreket han.

Frykter klasseskille

Både SV og Rødt er skuffet, og de mener at munnbindene burde være gratis.

– Jeg frykter at vi får et klasseskille der smittefaren på for eksempel Oslo øst er større enn på vestkanten, fordi mange på østkanten ikke har råd til de engangsmaskene som er best, opplyser Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

– Når vi trenger at alle må bruke munnbind, må alle ha råd til munnbind. Dette er åpenbart. Staten har rett og plikt til å tilby varer som er viktige for folkehelsa, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

– Urettferdig

Også Fagforbundets leder Mette Nord er skuffet, og hun peker på at mange av deres medlemmer i helsevesen og velferdstjenester er avhengige av kollektivtrafikk.

– Det er ekstra urettferdig at alle dem i lavlønnsyrker må bære den økonomiske belastninga av regjeringas smittevernregler, sier Nord.

Fagforbundet har krevd at regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet sørger for gratis munnbind til blant andre ansatte i helsevesenet, barnehager, skoler, renhold, renovasjon, tjenesteytende yrker, skoleelever og studenter.

