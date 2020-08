NTB Innenriks

Guldvog vedkjenner at det kan være vanskelig for folk å forstå hvordan de skal forholde seg til all informasjonen som kommer fra myndighetene om korona.

– Vi må forenkle og tydeliggjøre råd, forskrifter og retningslinjer og anbefalinger slik at de er enklere å etterleve. Vi forstår at det kan være komplisert, sier Guldvog.

Guldvog bekrefter at de nå vil ta en gjennomgang sammen med Folkehelseinstituttet.

(©NTB)