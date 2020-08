Bergen forbyr sammenkomster med flere enn 20 personer

NTB Innenriks

– Vi ser at rådet om maks 20 på fester ikke overholdes. Derfor vil byrådet i dag vedta et lokalt påbud om maksimalt 20 personer på sammenkomster, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse fredag formiddag.

Han mener de mye omtalte festene og sammenkomstene den siste tiden viser at et råd ikke er tilstrekkelig. Valhammer håper også at påbudet om maksimalt 20 personer kan bli en nasjonal forskrift.

– Sånn er regelen

– Vi må være veldig tydelige på at sånn er regelen, og den må følges, sier byrådslederen.

Han sier sanksjonene for brudd på påbudet om maksimalt 20 personer på sammenkomster vil være de samme som for øvrige brudd på smittevernloven.

– Det vil kunne være bøter eller mer alvorlige reaksjoner, men det er ikke noe vi skal mene for mye om. Det er politiet som har sanksjonsmulighet på dette, sier Valhammer.

Helsemyndighetene har bedt kommunene legge til rette for å kunne teste 1,5 prosent av innbyggerne sine i uka og at de skal kunne rigge seg til en kapasitet på 5 prosent i uka.

Testkapasitet på 2,1 prosent

Beate Husa (KrF), som er byråd for eldre, helse og frivillighet i Bergen, sier Bergen kan innfri det.

– Vi har nå en testkapasitet på 2,1 prosent av innbyggerne per uke. Ved behov for å kunne øke testkapasiteten til 5 prosent, så har vi en plan for det. Planen vi har nå tilsvarer en kapasitet på 5,3 prosent av innbyggerne i Bergen, hvis vi utnytter kapasiteten vil det fulle, sier Husa.

I neste uke vil kommunen også åpne en drop in-teststasjon i Laksevåghallen.

12 positive tester denne uken

Husa opplyste samtidig at kommunen fra mandag til torsdag gjennomførte 2.422 tester, og at det i samme tidsrom var 12 positive tester.

– Det er en trend vi er urolige for, og da trenger vi bergenserne med på laget.