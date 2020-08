Valgkomiteens innstilling til ny Venstre-ledelse blir ikke klar denne uka

NTB Innenriks

– Vi har hatt to fine dager med gode drøftelser, men har ikke kommet til en endelig konklusjon. Derfor skal vi møtes igjen neste helg, sier leder av valgkomiteen, Per A. Thorbjørnsen, til VG.

Onsdag gjennomførte komiteen intervjuer med de fire Venstre-statsrådene Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Guri Melby og Iselin Nybø, som alle blir omtalt som aktuelle kandidater til ledervervet i partiet.

Rotevatn er den eneste av de fire som åpent har sagt at han stiller som lederkandidat.

Til Aftenposten sier Thorbjørnsen at komiteen allerede onsdag antok at det ville ta mer tid enn de to dagene som var satt av, til å konkludere om en innstilling.

– Vi ønsket ikke å pushe fram noen innstilling. Vi har mer tid, sier han.

Komiteen har frist 28. august. Valgkomiteen samles igjen 22. til 23. august.

