Støre angriper regjeringens Europa-åpning

I et intervju med TV 2 angriper Støre regjeringens strategi for gjenåpning av samfunnet for første gang. Han mener åpningen for Europa ble gjort uten nødvendige tiltak.

Testsentre på flyplasser, grenseoverganger og havner skulle vært på plass før regjeringen ga grønt lys til sydenreiser i Europa, mener Ap-lederen.

– Regjeringen var bakpå i mars, og jeg mener det er uforståelig og uforsvarlig at de ikke nå hadde dette på plass, sier Jonas Gahr Støre til TV 2.

Han mener også at regjeringen har ansvaret for manglende testing nå som smitten i større grad sprer seg i Norge igjen.

– Vi har sett svenske helsearbeidere som går rett i jobb uten å teste seg i Norge, og vi har sett filippinere som kommer uten at de blir testet i Norge, sier Støre.

I tillegg mener han at det burde blitt gitt grundig informasjon om karantenereglene ved innreise til Norge.

Uttalelsene kommer samme kveld som årets første direktesendte partilederdebatt i Arendal. Der er Norges koronahåndtering ventet å bli et viktig tema.

