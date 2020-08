Politiets bønn til Bergens unge: – Vis vett og ikke plag naboene til fnatt

NTB Innenriks

Telefonen til politiet i Vest politidistrikt står ikke stille natt til torsdag heller. Mellom klokka 23 og 2 har politiet loggført 42 oppdrag i forbindelse med forstyrrelse av natteroen.

– Studentene fester og naboene kjefter, politiet drar fra sted til sted, og pålegger festene å stenge ned. Det er likevel mer enn vi rekker over, enkelte andre oppdrag kan vi ikke stå over. Er du ute og fester i natt, vis vett og ikke plag naboene til fnatt, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder Eivind Hellesund sier til NTB at det er opp mot 15 minutters ventetid for dem som ringer inn til politiet natt til torsdag.

– Det er lang kø og vi har mange tapte anrop. Det er fint vær i natt og det gjør at ungdommene sitter ute eller har vinduene åpne, sier han.

Han har valgt å be sine patruljer prioritere festklagene ettersom det har skjedd lite annet i Bergen denne kvelden. Men i tillegg til å be ungdommen vise hensyn, kommer Hellesund med en oppfordring til naboer som er irriterte.

– Vi tenker at en del av dem som står i telefonkø i stedet kunne ringt på hos naboen og bedt de dempe festen. Det er klart det ikke er fristende når man har lagt seg, men en liten oppfordring er at de tar på seg tøflene og går over til naboen i stedet for å stå i kø hos oss, sier Hellesund.

Dersom det ikke hjelper å be naboen roe ned festen, vil politiet også prioritere oppdraget høyere hvis de får beskjed om at det er gjort forsøk på å løse problemet allerede.

