Lysbakken vil flytte noe av koronamakten tilbake til Stortinget

NTB Innenriks

– Regjeringen skal fortsatt kunne stenge ting ned på timen, men til forskjell fra i dag skal Stortinget enten slutte seg til tiltaket eller gjøre om på regjeringens tiltak i ettertid, sier han til Dagbladet.

I et forslag som Stortinget skal behandle i høst, ber SV og Lysbakken om Stortingets støtte til å utvide sitt eget mandat når det gjelder smittevernbekjempelse.

Han mener at det var store problemer knyttet til åpenhet og etterprøving ved vårens nedstengning.

– Vi snakker her om svært politiske spørsmål, som absolutt bør ligge under Stortinget. Jo lenger krisen varer, jo mer håpløst er det at regjeringen skal bestemme helt alene. Regjeringen har altfor mye makt nå, sier SV-lederen.

