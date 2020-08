Jensen: Vil ikke støtte en regjering vi ikke er en del av

NTB Innenriks

– Vi skal ikke støtte en regjering vi selv ikke er en del av, sa Jensen under partilederdebatten i Arendal torsdag kveld.

Frp gikk ut av regjeringen til Erna Solberg (H) i januar, men har i tiden etter det sluttet opp om statsministeren.

– Nå skal Frps organer drøfte vår strategi etter at vi er trukket ut av regjering. Vi har ikke hatt anledning til det på grunn av nedstengingen av samfunnet. Vi har ikke kunnet møte hverandre og ta den diskusjonen. Den skal vi ta i september, sa hun.

– Jeg tror ikke det er rakettforskning å påstå at mange hos oss mener at vi ikke skal støtte en regjering vi ikke er en del av, og at vi ikke har appetitt lenger på å skulle samarbeide i regjering med Venstre og KrF, framholdt Jensen.

Også de rødgrønne partiene ble konfrontert med mulige samarbeidskonstellasjoner hvis de skulle vinne valget. Men bildet er foreløpig uklart. Mens SV har åpnet for et bredt samarbeid mellom alle de fem partiene, ønsker Senterpartiet seg først og fremst et samarbeid med Arbeiderpartiet. Et stort spørsmål er hva som skjer hvis Rødt og/eller MDG kommer på vippen.

