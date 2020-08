NTB Innenriks

Ifølge politiet i Øst kom det inn flere meldinger om brann i bygningskomplekset, som ligger i Tårnåsen like ved Kolbotn i Nordre Follo kommune.

Brannvesenet i Follo opplyser til NTB at det var en leilighet i andre etasje som brant, og at brannvesenet raskt fikk kontroll over flammene.

Alle beboerne i blokka ble evakuert ut i god behold, og sjekket av helsepersonell på stedet.

