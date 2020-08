Økonom kritisk til lengre permitteringer

NTB Innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) ga torsdag grønt lys for å forlenge permitteringsordningen fra 30 til 52 uker.

– Jeg er skeptisk til dette. Man låser arbeidskraften inne, og dette kan ha betydelige kostnader, sier Moen til NTB.

Han sikter blant annet til at arbeidstakerne kunne fått seg andre jobber, og at man dermed kunne utnyttet ressursene bedre. Riktignok har myndighetene lagt inn en ny arbeidsgiverperiode på fem dager, men det er neppe nok, mener økonomiprofessoren.

– Mobiliteten svekkes under permittering, slår han fast.

Også i juni advarte Moen og BI-kollegene Gisle J. Natvik og Espen Henriksen mot å forlenge permitteringsordningene.

– Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det bedre at arbeidere produserer noe enn ingenting. Vi er derfor redd for at bedriftene vil permittere flere enn det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt, skrev de tre i et innlegg i Dagens Næringsliv.

– Jeg kan ikke se at det har kommet noen nye argumenter for å utvide permisjonstiden, sier Moen.

(©NTB)