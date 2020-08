Solberg: – Vi må gjenfinne dugnadsånden

NTB Innenriks

Solberg maner til ny dugnadsånd for at Norge ikke skal tilbake til smittesituasjonen landet opplevde i vår.

– De siste ukene har smitten økt igjen. Bare hvis vi jobber sammen, kan vi kontrollere smitten. Vi vil ikke tilbake dit vi var i mars og april, og da må alle gjenfinne dugnadsånden i den tiden vi er inne i, sa hun på onsdagens pressekonferanse.

Statsministeren kom på pressekonferansen med en sterk advarsel nasjonalt etter at det flere steder i Norge har oppstått lokale smitten.

– Akkurat nå står vi ved et vippepunkt, fortsatte hun og pekte på økende smittetall og på lokale utbrudd, som i Indre Østfold.

Med 10 tilfeller av påvist covid-19 per 100.000 innbyggere i løpet av de siste to ukene påpeker Solberg at vi fortsatt har relativt lave smitte tall nasjonalt.

– Vi visste at en gradvis åpning av samfunnet ville kunne få økt smitte og lokale utbrudd, og dette var en risiko vi var klar over.

Solberg påpeker at om man ønsker å beholde den friheten som nordmenn sammen har vunnet tilbake siden mars, teller innsatsen til hver enkelt.

– For at den gradvise gjenåpningen skal gå bra må vi alle følge smittevernseglene, manet Solberg på pressekonferansen.

(©NTB)