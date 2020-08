NTB Innenriks

Flere regioner i Sverige blir røde fra natt til lørdag.

– Jeg vil understreke at smittesituasjonen i disse regionene allerede er slik at det er forhøyet risiko for smitte. Selv om karantenekravene ikke inntrer før natt til lørdag, vil det å reise dit nå for å handle være i strid med regjeringens anbefaling om å unngå unødvendige reiser, sier Høie.

– Risikoen for å bli smittet i køen på Systembolaget er ikke verdt prisen. Du risikerer å bli smittet og du risikerer å smitte andre. Vi har behov for å redusere importen av smitte til Norge, slår helseministeren fast på onsdagens pressekonferanse.

