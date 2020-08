FHI: Kraftig økning i nye smittetilfeller den siste uka

NTB Innenriks

I uke 32 ble det meldt om 158 flere smittetilfeller enn i uka før. I uke 31 var det meldt om 199 smittetilfeller.

I ukerapporten for uke 32 skriver Folkehelseinstituttet at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i befolkningen, og at smitte foregår i hovedsak rundt kjente smittede i forbindelse med lokale utbrudd og reiseaktivitet.

– Smitte foregår i hovedsak rundt kjente tilfeller og i forbindelse med lokale utbrudd og reiseaktivitet. Det er for tidlig å konkludere med om de siste ukers økning i utbrudd er begynnelsen på en stigende trend, skriver FHI.

Smitte i 58 kommuner

Det var 58 kommuner som meldte om nye smittede i forrige uke. Blant dem som ble testet, var det 0,88 prosent som fikk påvist smitte. Det er en økning fra uka før, hvor 0,72 prosent av de testede fikk påvist smitte.

I uke 32 var det økning i antall meldte smittede i de åtte fylkene Viken, Oslo, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Nordland, Agder, Møre og Romsdal og Innlandet, mens Rogaland, Vestland og Troms og Finnmark hadde færre meldte tilfeller enn uka før.

Oslo hadde høyest smittetall

Blant landets regioner er det Oslo som har det høyeste antallet smittede per 100.000 innbyggere, med et smittetall på 24,2 per 100.000 innbyggere.

I forrige uke var ett dødsfall assosiert med covid-19. Så langt har epidemien medvirket til 256 dødsfall i Norge. Gjennomsnittsalderen er 82 år. Det er anslått at 95 prosent av alle med påvist smitte er friskmeldte.

