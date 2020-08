En person skadd i trafikkulykke i Rakkestad

NTB Innenriks

Politiet i Øst melder på Twitter at det kun er én bil som var involvert i ulykken, og at det skal ha vært tre personer i den. Det ble først meldt at en person var hardt skadd, men politiet opplyser senere natt til onsdag at skadeomfanget er mindre enn først antatt.

En person pådro seg lettere skader, mens en tredje stakk fra stedet og ble senere funnet av politiet og skal nå sjekkes av helsevesen for smerter i rygg og nakke.

De første meldingene gikk ut på at bilen sto i brann i grøfta, og en brannbetjent kom raskt til stedet. Han kunne konstatere at det iallfall var mye røyk i bilen.

– Vi har ingen indikasjoner på at et annet kjøretøy har vært involvert i ulykken, sier Hatlen.

(©NTB)