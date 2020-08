Besetningsmedlemmer på kystvaktskip koronatestes

NTB Innenriks

– Vi har egen lege om bord som skal gjennomføre alt av testing nå på formiddagen, så sender vi prøvene til egen lab for analyse. Vi forventer svar på prøvene i løpet av kvelden i dag, sier pressevakt Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter til iTromsø.

Kystvaktskipet satte mandag kursen mot Tromsø etter at ti av besetningsmedlemmene om bord hadde utviklet luftveissymptomer. Kommunikasjonssjef Pål Jakobsen i Tromsø kommune opplyser at de har levert testutstyr, men at personell fra kommunen ikke går om bord i skipet eller bidrar på andre måter.

Dersom testene er negative, vil kystvaktskipet returnere til fiskevernsonen utenfor Svalbard. Tester noen positivt, vil Andenes gå til militær havn for videre isolasjon og karantenehåndtering.

