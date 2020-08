Oslos byrådsleder vil slå ned på parkdrikking

NTB Innenriks

Skjenkestopp ved midnatt og fadderuker har ført til mye alkoholkonsum i Oslos parker de siste dagene. Men det vil byrådslederen ha slutt på.

– Vi kan ikke ha russetreffaktige tilstander i Oslo nå. Det vi trenger er festvett, sa Johansen på en pressekonferanse tirsdag, der han minnet om at det ikke er lov til å drikke alkohol på offentlig sted.

– Dyr øl

Tirsdag hadde Johansen et møte med politiet

– Politiet forsikret meg i dag om at de vil slå ned på dette. Den ølen du konsumerer i parken, kan bli svært dyr, advarer byrådslederen.

Ifølge politiet ligger normalsatsen for bøter for drikking på offentlig sted på 2.500 kroner.

Mange av dem som samles til fest i parkene, er studenter som deltar på fadderuka. Dersom dette ikke endrer seg, må fadderuka avlyses, advarer byrådslederen. Han skal nå møte rektorene ved hovedstadens høgskoler og universiteter for å diskutere saken.

Samtidig setter Johansen spørsmålstegn ved om den nylig innførte skjenkestoppen ved midnatt er riktig vei å gå.

– Jeg ønsker en dialog om begrensninger i skjenketider fungerer etter hensikten, sier han.

Smitteoppblomstring

I juli og så langt i august er det registrert i alt 255 nye smittetilfeller i Oslo, ifølge Folkehelseinstituttets MSIS-statistikk. Særlig de siste to ukene har smittetallene skutt i været. Festing er en av årsakene til smittespredningen.

I tillegg er det avdekket store problemer for byens befolkning i å komme gjennom på koronatelefonen og få time til testing. Oslo kan i dag teste i underkant av 5.000 innbyggere i uken, noe som bare er det halve av det Helsedirektoratet har satt som mål.

Oslo kommune tar derfor en rekke nye grep, varslet Johansen på pressekonferansen.

Blant annet skal koronatelefonen oppbemannes, det skal bli mulig å bestille testtime på nett, og det skal opprettes flere sentre for testing.

– Jeg regner med at drop in-testene vil kunne komme på plass i løpet av noen dager, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

– Unngå kollektivtransport

Kommunen oppfordrer samtidig byens innbyggere til å fortsette med hjemmekontor og unngå bruk av kollektivtransport i størst mulig grad.

– Nå er flere tilbake fra ferie, og det har også kommet nye studenter i byen. Vi er bekymret for presset på kollektivtransporten dersom arbeidsgivere slipper opp bruken på hjemmekontor, sier samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Johansen håper også nasjonale myndigheter vil komme med en anbefaling om bruk av munnbind i kollektivtransporten. Men Oslo vil ikke innføre et munnbind-råd før en slik anbefaling kommer.

– Vår holdning er klar. Vi ønsker at det kommer nasjonal anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtransporten, sier Johansen, som mener et system som sikrer at alle får tilgang til gratis munnbind, også må komme på plass.

(©NTB)