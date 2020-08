FHI: Liten smitte blant barn – skolene åpner med vanlige klasser

NTB Innenriks

– Skolene hadde gult nivå før ferien og vil også starte i gult neste uke. Det betyr at man kan ha vanlig størrelse på klassene, men at det bør være begrenset kontakt for å begrense eventuell smitte, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Av de 9.638 personene som er smittet av covid-19 så langt i Norge, er kun 231 barn under ni år – altså 2,3 prosent.

– Barn blir sjeldnere syke av covid-19 og får milde symptomer. Men også barn kan smitte andre når de blir syke, påpeker Vold.

