Nye koronatiltak i Oslo tirsdag

NTB Innenriks

Helsebyråd Robert Steen (Ap) sier til kanalen at kommunen ikke vil ha tiltak som er strengere enn de nasjonale retningslinjene.

– Vi vurderer tiltak løpende, men vi er ikke der i Oslo i dag at det blir aktuelt med stenging av skoler og SFO. Slike tiltak som Indre Østfold har gjort, har mer relativ styrke enn hva de vil si for en så stor kommune som Oslo, sier han.

De siste to ukene har smittetallet i hovedstaden vært 22,49 per 100.000 innbyggere. Men til tross for smitteøkningen mener ikke Steen det er alarmerende signaler i dag som tilsier at det skal være strengere i Oslo enn nasjonalt.

(©NTB)