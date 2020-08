Ni nye smittet i Indre Østfold – også nabokommuner strammer inn

NTB Innenriks

Indre Østfold er hardt rammet av et smitteutbrudd, og over 60 personer har blitt smittet den siste uken.

Nå er altså ytterligere ni personer registrert smittede, og kommunen opplyser at de arbeider med smittesporing for fullt utover kvelden og videre tirsdag.

Siden onsdag i forrige uke har Indre Østfold registrert 68 smittetilfeller, og ordfører Saxe Frøshaug (Sp) har betegnet situasjonen som «kritisk».

Sosiale sammenkomster forbudt

Søndag innførte kommunen derfor en rekke hastetiltak for å få bukt med det stadig mer eskalerende utbruddet. Ett av de mange forbudene er mot all form for sosial samvær i privat regi og besøk innen familier og hos venner. Forbudet varer i første omgang ut denne uken.

Kommunen har også stengt alle bibliotek, som vil forbli stengt ut august. Idrettshaller, svømmehaller og fotballbaner holdes også stengt ut måneden. Alle typer arrangementer i august har også blitt avlyst.

I tillegg vil alle serveringssteder, barnehager og skolefritidsordninger holdes stengt ut denne uken.

Nabokommuner skjerper tiltakene

Også Indre Østfolds nabokommuner strammer nå inn tiltakene. Skiptvet kommune har registrert to nye smittetilfeller – de første siden april. Nå avlyser kommunen alle arrangementer denne uken, og flere offentlige tjenester blir redusert, skriver NRK.

– Dette gjør vi fordi mange er smittet i Indre Østfold kommune, og vi er tett sammenvevd. Situasjonen er uoversiktlig og uavklart, og vi venter på flere svar på tester, sier Skiptvet-ordfører Anne-Grethe Larsen.

Rakkestad kommune stenger kinoer og bibliotek, og også her er alle arragenter avlyst. I tillegg stenges idrettshallene, mens det innfører besøksforbud på omsorgsboligene.

I Vestby er det på få dager registrert fire nye smittetilfeller, men her er det ikke planlagt noen nye tiltak.

I Nordre Follo, som omfatter de tidligere kommunene Ski og Oppegård, er 61 barn karantene fordi to ansatte i barnehage og SFO har testet positivt for koronaviruset.

