Mor til Johanne Zhangjia Ihle-Hansen: – Det er vondt

NTB Innenriks

– Det er vondt å tenke på at Johanne på grunn av sin etnisitet mistet livet sitt for ett år siden, sa Ellen Ihle-Hansen fra talerstolen i Al-Noor-moskeen mandag.

– Det er vondt å tenke på den belastningen dere kjente på, dere som kjempet for deres liv i moskeen. Det er vondt å tenke på alle som føler en utrygghet når de praktiserer sin religion i et land med religionsfrihet.

Det er mandag ett år siden Philip Manshaus drepte sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) hjemme på Eiksmarka i Bærum før han angrep Al-Noor islamic Centre i Bærum. Han ble overmannet, og stesøsteren ble det eneste offeret.

22-åringen ble dømt til 21 års forvaring for ugjerningene, med en minstetid på 14 år.

– Felles ansvar

Til stede under minnemarkeringen var også statsminister Erna Solberg (H), i tillegg til flere regjeringsmedlemmer og representanter for moskeen, så vel som ambassadører fra både Tyrkia og Pakistan.

– Angrepet på moskeen og tragedien i forkant var to uakseptable og meningsløse handlinger. Vi har et felles ansvar for å hindre at det skjer igjen, sa Solberg.

Statsministeren pekte også på at viktigheten av at alle i Norge skal få utøve sin religion i trygghet.

– Vi skal minnes. Og vi skal sammen fortsette det viktige arbeidet med å gjøre Norge til et åpent og trygt samfunn for alle mennesker.

Føler frykt

Waheed Ahmed, talsperson for Al-Noor-moskeen, forteller til NTB at folk fortsatt er redde for å komme og be. På spørsmål om hva som skal til for at folk skal bli trygge, svarer han:

– Vi har ikke noen fasit, men en handlingsplan er på dagsordenen, sier han med henvisning til regjeringens varslede handlingsplan mot muslimhat.

– Det er viktig at man har et godt gjennomtenkt dokument som ser dagens lys om ikke altfor lenge, og at den tas godt i bruk, legger han til.

(©NTB)