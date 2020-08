Bekymret helsetopp: Norge står overfor skjebneuker i pandemien

NTB Innenriks

Etter oppblomstring i smittetall den siste tiden, har regjeringen varslet brems i gjenåpningen av Norge. Nå advarer assisterende helsedirektør Stene-Larsen mot at situasjonen kan komme ut av kontroll, skriver Dagbladet.

– Det som gjør oss bekymret er at det virker som en del mennesker, og særlig yngre, følger så dårlig opp smittevernreglene at vi er redde for å miste oversikten, sier han til avisen.

Helsetoppen sier frykten er at det foregår smitte i det skjulte. Han mener de neste tre–fire ukene vil være avgjørende.

– Det som er problemet er når det blir mye smitte, og kapasiteten til å teste og oppspore overskrides. Når det skjer er det kort vei til at vi mister kontrollen, sier Stene-Larsen.

