NTB Innenriks

Trafikkorpset kontrollerte sykler, elsykler og elsparkesykler, opplyser oslopolitiet på Twitter.

– Det har vært en utvikling på sparkesykkelfronten som gjør at vi ser oss nødt til å sende et signal om at det ikke er et lovløst rom, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til VG.

Det er en av de største kontrollene politiet har hatt på elsykler og elsparkesykler i år.

(©NTB)