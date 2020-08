Åtte nye bekreftet koronasmittet i Trondheim

NTB Innenriks

Alle de smittede personene i Trondheim har et mildt sykdomsforløp, opplyser kommunen i en pressemelding.

To av de smittede er i 20-årene, tre er i 30-årene, videre er det én i 40-årene, én i 50-årene og en person under ti år som er bekreftet smittet.

Personen i 50-årene er smittet på Hurtigruten, mens to av tilfellene har ukjent smittested. Resten er nærkontakter til andre kjente smittede.

To var på fest

Kommunen ser alvorlig på de to tilfellene som har ukjent smittekilde. Én av de to har vært på en privat fest, og totalt er over 60 personer satt i karantene på bakgrunn av kontakt med de to smittede.

Stedfortredende kommuneoverlege Elizabeth Kimbell sier til NRK at det i helgen er brukt mye ressurser på smittesporing.

– Dette arbeidet er ennå ikke ferdig. I det pågående, vil vi bruke store ressurser på å komme til bunns i dette. Vi tar dette på største alvor, sier hun.

Trøkk på koronatelefonen

Til Adresseavisen sier Kimbell at det er en bekymring at folk drar på hjemmefester når alkoholserveringen nå stenger ved midnatt.

– Det er klart at det er en bekymring. Vi er veldig tydelig på at å hindre smitte er et delt ansvar. Vi har vært heldige ved at vi lenge har hatt kontroll på smitten, og det har ført til at mange føler seg trygge, sier hun.

I løpet av de tre siste dagene er 770 personer blitt koronatestet i kommunen, og koronatelefonen har mottatt 957 henvendelser i samme periode.

– Det er nå et stort press på koronatelefonen og på legevakten, skriver kommunen i pressemeldingen.

