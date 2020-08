VG: To apotekansatte ved Rikshospitalet koronasmittet

NTB Innenriks

Ifølge VG ble de ansatte i publikumsavdelingen på apoteket på Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus (OUS) tirsdag satt i karantene. De to apotekansatte har håndtert pasienter som har kjøpt reseptlegemidler.

– De to ansatte har det bra og er hjemme i isolasjon, sier Tore Prestegard, administrerende direktør i Sykehusapotekene HF.

Han opplyser at pasienter er sporet og kontaktet. Det er imidlertid ikke noe krav om at pasientene tester seg, siden kjøpene over disk ikke regnes som nærkontakt. Kundene har fått beskjed om å kontakte helsevesenet eller koronatelefonen ved behov.

– Det er ikke bekreftet andre smittede enn så lenge, sier Prestegard.