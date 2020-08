To personer hardt skadd etter MC-ulykke i Grimstadporten

NTB Innenriks

– Flere har klagd på smerter i hode, overkropp og bryst, samt pusteproblemer, sier operasjonsleder Linn Andersen i Agder politidistrikt til NTB.

Politiet meldte om ulykken på Twitter like etter klokken 15 lørdag ettermiddag.

– Fører og passasjer på MC blir betegnet som hardt skadd. De blir fraktet til traumemottaket på Arendal sykehus for videre behandling, skriver politiet på Twitter klokken 16.11.

I tillegg til de to på motorsykkelen, er to biler med to førere involvert i ulykken.

Hendelsen skjedde inne i tunnelen, og veien er stengt inntil videre. Trafikken står utenfor tunnelen og opprydningsarbeidet kan ta tid, sier Andresen.

Like før klokken 16 har luftambulanse ankommet ulykkesstedet, melder Fædrelandsvennen.

Ulykken skjedde i østgående retning, ifølge avisen.

På Twitter melder politiet at omkjøring foregår fra Nedenes via gamle E18.

