Rettssaken mot IS-siktet kvinne er forhåndsberammet til mars

Det fremgår av fredagens fengslingskjennelse mot kvinnen. Hun samtykket til at hun ble varetektsfengslet i fire nye uker.

– Saken er for øvrig forhåndsberammet til uke ni i 2021, skriver dommerfullmektig Jan Mathias Råheim.

Kvinnen er siktet for å ha vært en del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019. Hun har hele tiden nektet straffskyld, men sagt at hun vil samarbeide med Politiets sikkerhetstjeneste.

Den 30 år gamle kvinnen ble pågrepet da hun landet på Gardermoen 17. januar og har siden sittet i varetekt. Kvinnen kom til Norge sammen med sin fem år gamle sønn og datteren på tre år.

Regjeringen besluttet å hente hjem familien fra Syria på grunn av femåringens antatt alvorlige sykdom. Hjemhentingen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

