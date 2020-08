Representantskapslederen avslo privat møte med sentralbanksjefen om Nicolai Tangen

NTB Innenriks

Brodtkorb ønsket at de andre medlemmene i representantskapet også skulle være til stede.

Hun ble kontaktet av Olsen etter at representantskapet 11. mai hadde sendt et kritisk brev til sentralbankens hovedstyre om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet.

– Jeg ble kontaktet i perioden før Hovedstyret la fram Tangens arbeidsavtale den 27. mai. Jeg takket nei til å treffes, i samråd med nestleder Reidar Sandal og vår sekretariatsleder, sier Brodtkorb til VG.

Stortingets finanskomité har innkalt Brodtkorb og Olsen til åpen høring om ansettelsesprosessen mandag.

– Viktig med full åpenhet

– Det er viktig med full åpenhet og riktig saksgang, og møter på siden med meg hadde ikke vært korrekt. Representantskapet er et kollegium der saksgang skjer i plenum, og da skal alle ha samme informasjon. Jeg har informert representantskapet om henvendelsene jeg har fått, sier Brodtkorb.

– I samtalen sa jeg at et slikt møte ville være uryddig, understreker hun.

Umulig å etterprøve

Også Sandal reagerte på forespørselen fra Olsen.

– Hadde vi gjort det, så hadde vi kommet i et betydelig uføre. Og det ville ikke vært mulig verken verifisere eller falsifisere det som ble sagt i ettertid, fordi da ville det bare ha vært muntlige kilder. Nå har vi hatt kun skriftlig dokumentasjon, som kan etterprøves, sier han.

Til kritikken svarer Olsen via en uttalelse fra kommunikasjonssjef Runar Malkenes, at sentralbanken ikke har deltatt på møter med representantskapet siden 22. april.

– Etter representantskapets brev av 11. mai ønsket jeg derfor et møte med lederen eller den faste komité for å bringe klarhet i enkelte spørsmål som ble reist i deres brev. Jeg tok til etterretning at det ikke var ønsket, sier han.

