Kollektivtransporten avventer krav om munnbind

Agder kollektivtrafikk har kjøpt inn munnbind de kan dele ut til de reisende, mens kommunikasjonsrådgiver Cathrine Myhren i Ruter sier til NRK at de avventer hva som kommer fra regjeringen fredag.

- Hvis det eventuelt kommer noe om munnbind, vil vi ta stilling til det når myndighetene sier noe om det, sier Myhren.

Torsdag uttrykte statsminister Erna Solberg bekymring over at flere nå ser ut til å bli smittet av koronaviruset, og hun varslet at regjeringen fredag vil komme inn på tema om munnbind og om kollektivtrafikk.

– Det er noen steder hvor det er vanskelig å praktisere énmeters-regelen, hvor munnbind er et alternativ, sa hun til NTB.

