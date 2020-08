Frontkollisjon mellom lastebil og personbil på E39

NTB Innenriks

Hendelsen skjedde 200 meter før Litle-Urdalstunnelen i Romarheimsdalen.

– En lastebil og en personbil er involvert. Det virker som det er en møteulykke, sa operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til NTB klokka 12.05.

Like etterpå ble det bekreftet at det var en møteulykke. Ifølge BA var det to personer i bilene, og begge er menn.

Hausvik opplyser til NTB at bilisten er alvorlig skadd, mens lastebilsjåføren er lettere skadd.

Luftambulansen har ankommet stedet, og politiet har kontroll på situasjonen. Politiet fikk melding om ulykken klokka 11.40. Ett felt av veien åpnet igjen like etter klokka 13.

