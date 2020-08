FHI frykter smittespredning på fester og i fadderuka

NTB Innenriks

– Festing blant unge og spesielt fadderukene som nå skal i gang på universiteter og høyskoler, er noe vi ser på med bekymring, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Vold advarer at viruset lett kan spre seg og starte store utbrudd. Hun fremhevet også at unge ofte får milde symptomer på koronasmitte.

– Det er viktig at studenter kan møtes og bygge sosiale nettverk, men vi advarer mot å samle store mengder folk, særlig blandet med alkohol, uttalte hun.

Det er avdekket 21 tilfeller av koronasmitte etter fire fester vest i Oslo i helgen. Flere smittetilfeller i Bergen knyttes til de festene.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie tror at de fleste har fått med seg kravet om maks 20 personer på private sammenkomster og énmetersregelen.

– Jeg tror ikke vi skal peke på ungdom. Jeg tror òg vi kan se at mange voksne i sommer har slappet litt ekstra av, men vi ser jo at det er en økt smitte blant ungdom, sa Høie.

Statsråden fremhevet at det fremdeles er viktig at ungdom tar ansvar under pandemien.

– Det er viktig for oss å få fram òg til ungdom at selv om de ikke føler at de er i risikogruppen, så ser vi at de kan spille en viktig rolle i smittespredningen, og det betyr at de kan bringe smitten videre både til foreldre, besteforeldre og søsken som er i risikogruppen, sa han.

