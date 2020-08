Bremsene på i frykt for ny koronabølge

NTB Innenriks

Både i Norge og Europa for øvrig går smittetallene nå i feil retning. Etter en rolig sommer har mange nordmenn nå blitt smittet av koronavirus på ferie med Hurtigruten, i festlige lag eller på utenlandsreiser.

De siste to dagene er økningen i antall registrerte smittede her til lands på 106 tilfeller.

– Vi må bremse opp nå, for å beholde kontrollen på koronaviruset, skriver statsminister Erna Solberg (H) på Facebook.

– Det er nok litt for lave skuldre og litt for mange som tenker at dette går bra, sier statsministeren.

Munnbind og reiser

Detaljer omkring hvilke tiltak og restriksjoner som kommer, blir kjent på en pressekonferanse med helseminister Bent Høie (H) klokken 14 fredag. Solberg er selv på reise i Nord-Norge, men saken ble behandlet i regjeringen torsdag.

Det siste døgnet har Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet jobbet på spreng med detaljene i de nye tiltakene:

* Høie sier det kan komme en anbefaling om bruk av munnbind, men at det ikke er aktuelt med et generelt påbud nå, ifølge NRK.

* Åpning for reiser til tredjeland utenfor EU kan bli satt på vent.

* Planen om å åpne for flere enn 200 mennesker på arrangementer, kan bli satt på vent.

Samtidig har ikke Solberg lagt skjul på sin skuffelse over smitteutbruddet på Hurtigruten og pekt på at det setter deler av reiselivsnæringen tilbake.

Statsministeren har understreket at det viktigste er hensynet til liv og helse, barn og unge og arbeidsplasser.

Munnbind-diskusjon

Debatten om bruk av munnbind går høyt, men i Oslo sentrum var det ikke mange som gikk med ansiktet delvis tildekket fredag. Én av dem som gjorde det, var Wenche Kristine Hansen (54). Hun synes det er rart at ikke flere bruker munnbind.

– Jeg synes egentlig det burde bli påbudt. Jeg mener vi åpnet grensene altfor tidlig. Hvis man skal få bukt med dette her, så er det eneste man kan gjøre å isolere det stedet som har fått smitte og ikke spre det rundt i hele verden, sier hun til NTB.

De siste dagene har flere apotek meldt om stor pågang fra folk som vil sikre seg munnbind. Apotekforeningen gikk på sin side ut torsdag og sa at det ikke er noen grunn til å hamstre, og at alle hovedgrossistene for øyeblikket har store lagre av munnbind.

Høie sier Folkehelseinstituttet jobber med å gi anbefalinger rundt hvorvidt det er situasjoner i Norge der det kan være aktuelt å anbefale munnbind. Han understreker samtidig at bruk av munnbind ikke kan erstatte tiltaket om å holde minst en meters avstand til hverandre.

Solberg har varslet en ny vurdering av eksisterende og eventuelt nye tiltak basert på hvordan smittesituasjonen er første uken i september.

