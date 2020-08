21 smittetilfeller etter hjemmefester i Oslo

NTB Innenriks

Smittevernoverlegen i Oslo, Frode Hagen, opplyser til NTB at det fredag er rapportert om sju nye tilfeller etter fire hjemmefester på Vestre Aker før og i helgen. Fem av tilfellene er sporet i Oslo og to i nabokommunen Bærum. Dette bringer det totale antallet koronasmittede etter festene opp i 21 tilfeller.

Noen av festdeltakerne har dessuten reist til Bergen, opplyser Hagen. Bergen melder fredag om 14 nye tilfeller av koronasmitte siden forrige fredag, hvorav flere blant de smittede har forbindelse med festene i Oslo.

Finne alle

Bydelsdirektør Elisabeth Vennevold i Vestre Aker bydel forklarer at alle de smittede ikke er bosatt i Vestre Aker, men deltok på festene. Smitten er sporet til Ullern og Frogner bydeler, samt over til nabokommunen Bærum.

– Vestre Akers oppgave er å identifisere alle deltakerne på de fire festene som skal settes i karantene og testes, sier Vennevold til NTB.

Arbeidet med å kartlegge festene har avdekket at det var 20 personer på en av dem, 40 personer på to andre og til sammen 50 gjester innom den fjerde. Det kan ikke utelukkes at flere personer kan ha vært innom flere av festene.

Nå driver bydelen det krevende arbeidet med å finne ut hvem som har vært hvor og hvem de igjen har hatt kontakt med etter at de var på fest. Til sammen dreier det seg om mange hundre mennesker.

Krevende sporingsarbeid

– Det er svært krevende, men noen har vært flinke og satt seg selv i karantene etter at de har fått kunnskap om hva som er skjedd, sier Vennevold.

Festdeltakerne er i alderen 20 til 25 år. Vestre Aker har varslet de berørte bydelene og Bærum.

Kommunalsjef Grete Syrdal i Bærum sier til NTB at kommunen er blitt varslet om to tilfeller av koronasmitte som kobles til festene på Vestre Aker. Disse kommer i tillegg til fire andre positive tester i kommunen fredag.

-Vi har ikke sporet noen egne utbrudd i kommunen. Alle er nå isolert og følges bra opp, sier Syrdal

(©NTB)