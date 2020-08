Smittevernoverlegen advarer mot ny, varig koronaøkning i Oslo

NTB Innenriks

I forrige uke lå antall nye smittede på 41 – omtrent det dobbelte av det gjennomsnittlige antall smittetilfeller i uka tidligere i sommer. Bare halvveis ut i denne uka er vi på samme nivå og har trolig flere tilfeller i vente før uka er over.

– Det kan se ut til ut at økningen fortsetter, sier smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo kommune til NTB.

– Hvis denne utviklingen fortsetter, kan det virke som om den stabile fasen er over og at vi har en mer varig situasjon. men det er for tidlig å konkludere nå. Vi må se utviklingen gjennom noen flere uker framover, sier han.

Han viser blant annet til at så langt har fem personer i Oslo har fått påvist koronasmitte etter å ha vært på private fester den siste uka, mens andre har vært på Hurtigruten. Hagen poengterer at det nå pågår et intenst og omfattende arbeid med å lete opp folk som har hatt vært på festene og som har hatt nær kontakt med dem som har vært smittet.

Venter flere smittede

Det ligger i kortene at det kan bli avdekket at enda flere har pådratt seg viruset etter hvert som smittesporingen går framover, mener han.

– Det er flere pågående smittesporinger knyttet til private og offentlige arrangementer som har gitt et veldig stort antall nærkontakter. Det har foreløpig ikke vært noen stor opphopning av positiver, men det er mange nærkontakter som skal følges på med karantene og testing. Noen vil kunne få påvist covid-19 og bli syke, sier Hagen.

Han mener det er avgjørende å følge smittevernregler og ta myndighetenes råd på alvor. Hvis myndighetene mister kontroll og oversikt over smittesituasjonen, kan det resultere at smittevernrestriksjonene på ny kan bli strammet inn, mener han.

Ber alle holde avstand

– Hvis vi senker skuldrene for mye vil smitten øke. Vi må lære å leve med korona helt til en vaksine er her. Jeg er bekymret for økningen vi nå ser og ber alle om å holde avstand, holde seg hjemme om man har symptomer og ha god hygiene, sier helsebyråd Robert Steen i en pressemelding fra Oslo kommune torsdag ettermiddag.

I Bydel Vestre Aker jobbes det med smittesporing etter fire private fester sist helg. Så langt har fem deltakere på en eller flere av disse festene fått påvist covid-19. Det jobbes med å få kontakt og smittesporing av disse.

– Mange av festdeltakerne har satt seg selv i karantene i vente på å bli kontaktet av dem som driver smittesporing. Min oppfordring er at alle andre som har deltatt på festene, gjør det samme fram til de får kontakt med smitteteamet, forteller bydelsdirektør i Vestre Aker, Elisabeth Vennevold.