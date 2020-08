Seadream 1 får seile videre

NTB Innenriks

Etter at alle om bord i cruiseskipet onsdag testet negativt på koronaviruset avgjorde Bodø kommune torsdag i samråd med Helsediektoratet og FHI at skipet får reise videre.

I en pressemelding fra kommunen torsdag morgen takker ordfører Ida Pinnerød (Ap) alle som har bidratt til at testingen ble gjennomført på en god og profesjonell måte.

– Takk for en flott jobb til alle og så ønsker vi god reise videre, sier Pinnerød.

Hun sier hun er glad for at alle passasjerene og mannskapet om bord i skipet testet negativt. Alle de 79 passasjerene og mannskapet på 85 ble onsdag testet etter at en passasjer fra Danmark fra et tidligere cruise testet positivt på covid-19.

Søsterskipene SeaDream 1 og SeaDream 2 eies av Atle Brynestad. De er bygd i 1986 og går i cruisefart i Karibia om vinteren og i Middelhavet om sommeren. På grunn av koronareglene i Europa er skipene hentet opp til cruise langs norskekysten denne sommeren.

