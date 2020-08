Ingen fra hurtigruteskipet Midnatsol testet positivt for covid-19

NTB Innenriks

To personer som ble satt i land i Trondheim med luftveissymptomer torsdag, samt en person som ble plassert i karantene om bord på Midnatsol, er alle blitt testet for koronasmittet. Ingen av dem har fått påvist viruset, opplyser kommuneoverlegen i Trondheim i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– En av passasjerer som gikk av i Trondheim vil få tatt en ny test på grunn av symptomenes art, men testene er gode, så denne testen vil sannsynligvis også bli negativ, sier kommuneoverlege Tove Røsstad.

Pressevakt i Hurtigruten, Tarjei Kramviken, bekrefter overfor Adresseavisen at to passasjerer med sykdomssymptomer ble satt i land i Trondheim. Røsstad opplyser til Bergens Tidende at totalt fem personer i samme reisefølge ble satt i land i Trondheim før Midnatsol satte kursen mot Bergen.

De fem tilhører samme familie, ifølge kommuneoverlegen. Kun to av dem hadde symptomer

