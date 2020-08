NTB Innenriks

Personen som er isolert etter positiv test for korona, var ved ny testing også positiv for korona.

– At det ikke er flere positive tester blant mannskapet, tyder på at skipet har hatt et godt smittevern, sier fungerende kommuneoverlege Aleksander Linge Sommerdalen i en pressemelding fra kommunen.

Cruiseskipet har ligget i opplag til kai i Ålesund siden 18. mai på grunn av koronapandemien, ifølge Ålesundregiones Havnevesen. Skipet har ikke hatt passasjerer siden 15. mars.

