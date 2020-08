Sjømateksporten fortsatt sterk i juli

NTB Innenriks

– Valutasituasjonen er fortsatt fordelaktig for sjømateksporten, selv om den norske kronen har styrket seg den siste tiden. Samtidig har situasjonen i Asia fortsatt ikke normalisert etter at det i juni ble fattet mistanke om smittefunn på et matmarked i Kina, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

– Samtidig er den generelle turismen lavere enn i fjor, med færre fraktmuligheter og noen restriksjoner i enkeltmarkeder. Det europeiske markedet importerer totalt sett større volumer, men til en lavere pris, fortsetter han.

Lakseverdien falt

Totalt har Norge eksportert sjømat til en verdi av 60,8 milliarder kroner så langt i år. Eksportverdien har økt med 3 prosent fra samme periode i fjor.

Lakseeksporten har økt i volum, men sunket i verdi, særlig på grunn av mindre etterspørsel i det asiatiske markedet. Salget av laks til Polen, Frankrike og Tyskland økte på sin side sterkt. Ørreteksporten økte med 43 prosent i juli sammenlignet med samme måned i fjor.

– Håp om god høst

Norge eksporterte også mer fersk og fryst torsk, saltfisk, tørrfisk og makrell enn i samme periode i fjor, mens salget av klippfisk falt kraftig og sild, kongekrabbe og reker også falt.

– Eksporttallene så langt viser at sjømatnæringen som helhet fortsetter å klare seg godt gjennom koronasituasjonen. Valutaeffekten må nok likevel tilskrives en god del av den positive verdiutviklingen. Dette er uansett svært gledelig, og jeg håper og tror at den positive utviklingen fortsetter utover høsten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

(©NTB)