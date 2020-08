Politiet beslaglegger huset til Tom Hagen

NTB Innenriks

Politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt skriver i en epost til VG at de beslaglegger huset for nye tre måneder for å utføre sentrale etterforskningsskritt i saken.

Holden har tidligere argumentert for at politiets ransaking av boligen er ugyldig.

– Vi har vanskelig for å se nødvendigheten av å utestenge Tom Hagen fra boligen sin i et halvt år når det er gått over ett og et halvt år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Sloraveien 4, sier han.

Tom Hagens forsvarer har derfor bedt politiet om å oversende beslutningen om beslag til rettslig prøving av Nedre Romerike tingrett.

