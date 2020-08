Nybø: Ikke for tidlig å åpne opp for reiselivet

NTB Innenriks

– Det var på tide å åpne da vi gjorde. Det som har skjedd på Hurtigruten, er ikke bra, men vi kan ikke på bakgrunn av den hendelsen si at reiselivet ikke burde fått åpne opp, sier Nybø til NTB.

Nybø er onsdag på Svalbard hvor hun har møtt en rekke bedrifter for å diskutere veien videre for reiselivet på øya, deriblant Hurtigruten.

– Smitteutbruddet er tema her oppe, det er klart. Jeg har hatt et møte med Hurtigruten Svalbard, og de er tydelige på at det er en lei sak som de ønsker å rydde opp i, sier hun.

Tydelige retningslinjer

Næringsministeren karakteriserer utbruddet på Hurtigruten som veldig uheldig.

– Men de fleste av oss som har vært på reise i vårt langstrakte land, har heldigvis forholdt seg til det regelverket som er, og er friske og raske, sier hun.

Nybø mener det ikke er grunnlag nå for å si at retningslinjene var for uklare og understreker at bransjen var med på å utforme dem.

– Det kan godt være at det er grunnlag for å gjøre endringer, men bransjen har tatt mye initiativ og jobbet tett med helsemyndighetene, sier hun.

Helsemyndighetene skal nå vurdere om retningslinjene har blitt fulgt, ifølge Nybø.

– Men det er på det rene at Hurtigruten ikke har håndtert dette så godt som de burde, det har de vel også sagt selv, sier hun.

Har satt helseministeren i forlegenhet

Professor Tor W. Andreassen i markedsføring og innovasjon ved Norges handelshøyskole mener at smitteutbruddet er særlig dårlig for Hurtigrutens omdømme, ettersom selskapet har vært en av pådriverne for å få myndighetene til å åpne opp.

Dette påpekte også helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen om smitten mandag.

– De bringer helseministeren i forlegenhet, og det er jo det siste du skal gjøre. Helseministeren ble tvunget til å agere, sier Andreassen.

Skaper bølger internasjonalt

Utbruddet har også fått konsekvenser internasjonalt. Verdens to største cruiserederier Carnival og Royal Caribbean Cruises falt begge tungt på de amerikanske børsene mandag. Forklaringen er flere nye smitteutbrudd blant ansatte på europeiske cruiserederier, der 36 av 54 smittede er ansatt på Hurtigruten, skriver E24/Aftenposten.

– Aksjene stuper fordi investorene mister tillit til næringen. De tror inntektsgrunnlaget blir borte, og jeg tror de har rett i det, sier Andreassen til NTB.

Årsaken er at kundene ikke har tillit at de er trygge om bord i skipene, mener han.

Dessuten har flere store nyhetsbyråer, som AP og Reuters, dekket utbruddet fyldig. Sakene har dermed havnet i medier som BBC og Huffington Post.

Et selskap for solskinnsdager

Professoren mener Hurtigruten har fremstått som overraskende lite forberedt på krisen.

– Det virker som at det har kollapset rundt ledelsen. De har vært veldrevet i hverdagen og designet for solskinnsdager, men når det begynner å tordne og drønne rundt dem, blir alle paralysert. Dårlige rutiner kommer til overflaten.

Cruisenæringen har fått seg et skudd for baugen, og Andreassen spår at flere selskaper vil gå konkurs. På lang sikt vil imidlertid næringen klare seg, mener han.

– Så lenge jorden føder pensjonister, vil det være en etterspørsel, sier Andreassen.

