Passasjerer på Hurtigruten-skipet Fridtjof Nansen bedt om å holde seg på lugaren

De første testene blir levert i Ålesund tirsdag for rask analysering. Hurtigruten kommer tilbake med mer informasjon om testresultater når disse er klare, opplyser selskapet i en pressemelding.

Fire av mannskapet er isolert om bord med lette forkjølelsessymptomer.

Ekspedisjonscruiseskipet er underveis på et to uker langt cruise fra Hamburg, langs norskekysten og tilbake til Hamburg. Det er 171 passasjerer og 162 mannskapsmedlemmer om bord.

– Vi tar alle forholdsregler. På MS Roald Amundsen er så å si alle besetningsmedlemmene som har testet positivt, uten noen form for symptomer. Derfor har vi bestemt oss for å teste alle i mannskapet på ekspedisjonscruiseskipene MS Spitsbergen og MS Fridtjof Nansen for å være på den helt sikre siden. Også alle gjestene på begge ekspedisjonscruiseskipene får tilbud om å teste seg, sier pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten i pressemeldingen.

