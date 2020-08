Nederland og Island kan bli «røde»

NTB Innenriks

Det skriver VG.

Det viktigste kravet for at et land skal klassifiseres som «grønt», slik at det ikke er krav om karantene når man reiser til Norge, er et koronasmittetall på 20 per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Nederland har tirsdag et tall på 20,3, mens Island har 21,3.

Også Frankrike har krysset grensa de siste dagene, og deres smittetall tirsdag er 21,7 per 100.000 innbyggere.

Torsdag vil nye reiseråd for EU/EØS/Schengen bli presentert, og da kan alle tre landene, samt flere andre land, havne i «rød» sone.

