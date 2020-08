Koronasmittet hurtigrutepassasjer innlagt på sykehus

NTB Innenriks

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) opplyste tirsdag formiddag at den eldre personen som nå er innlagt på sykehuset, var passasjer på den andre seilasen med Hurtigrutens ekspedisjonsskip.

Til sammen var det 386 passasjerer på de to siste seilasene til Roald Amundsen, 209 på den første seilasen og 177 på den andre. De to seilasene var 17.–24. juli og 25.–31. juli.

Fire av besetningsmedlemmene på Roald Amundsen er fortsatt innlagt ved sykehuset i Tromsø, men flere av dem blir trolig utskrevet i løpet av de nærmeste dagene, opplyser UNN.

Passasjerer fra Trondheim smittet

Tidligere ble det kjent at en person i 70-årene og et barn under 10 år i Trondheim har testet positivt for koronavirus. Begge hadde vært passasjerer på Hurtigruten.

– De smittede er ikke i familie. Begge er i karantene, den ene hjemme, den andre i en annen kommune, opplyser Trondheim kommune i en pressemelding.

Seks hurtigrutepassasjerer er testet for viruset i Trondheim. Bare én har testet positivt i kommunen, mens den andre testet positivt i en annen kommune.

Tirsdag skal ytterligere én passasjer som bor i Trondheim, testes.

Har erkjent svikt

Totalt har 36 personer i besetningen på hurtigruteskipet testet positivt for viruset.

Selskapet beklaget mandag kveld utbruddet, og erkjente svikt i rutinene.

Rederiet har innstilt alle turer med sine ekspedisjonsskip Roald Amundsen, Fridtjof Nansen og Spitsbergen inntil videre.

På pressekonferansen mandag opplyste også konsernsjef Daniel Skjeldam at to mannskapsmedlemmer på MS Fridtjof Nansen er satt i isolasjon med sykdomssymptomer.

(©NTB)