Fem nye smittetilfeller etter Hurtigruten-utbrudd – «Friske» passasjerer får reise hjem

Det opplyser FHI i en pressemelding tirsdag kveld.

Dermed er det totale smitteantallet nå på 35 medlemmer av mannskapet og ni av passasjerene fra de to seilasene fra MS Roald Amundsen.

– Det er registrert fire nye tilfeller blant passasjerene, ett fra Oslo, to fra Trøndelag og ett fra Troms og Finnmark. Dessuten var det i går én person i mannskapet som fremdeles hadde usikkert prøvesvar. Dette er nå bekreftet positivt, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

Ifølge FHI er de ni passasjerene folkeregistrert i seks fylker: Nordland, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag og Viken.

– Det er viktig at alle kommuner som nå får henvendelser fra passasjerer fra Roald Amundsen og seilasen 24.–31. juli, prioriterer testing, slik at vi får en god nasjonal oversikt over konsekvensene av utbruddet og kan forebygge videre spredning. Også passasjerer som ikke har symptomer, bør testes, sier Vold.

Karantene-passasjerer får forlate Tromsø

Tirsdag kveld opplyser Tromsø kommune at passasjerene som har sittet i karantene i byen, har fått tillatelse til å reise hjem. Det skjer imidlertid under strenge betingelser.

Samtlige som får reise hjem, har testet negativt for covid-19. De får ikke bruke offentlig transport, men må fraktes i buss og bil i regi av Hurtigruten.

Underveis på turen hjem må passasjerene holde minst to meter avstand til andre. På fergestrekninger må de bli sittende i bil eller buss.

Får gå i butikken og på do

Overnatting må være forhåndsavtalt. Kun nødvendige ærend i butikk, bensinstasjoner og på toaletter kan gjennomføres, da med minst to meters avstand.

Passasjerene må skrive under på at de vil følge disse reglene på hjemveien og fortsette sin karantene hjemme.

– Vi skjønner at passasjerene vil hjem. Ens eget hjem er også det beste stedet å være i karantene. Gjennom disse reglene, som er utformet i tråd med nasjonale helsemyndigheter, sikrer vi at reisen er trygg og forsvarlig, sier kommunelege Inger Hilde Trandem i Tromsø kommune.

