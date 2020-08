Ytterligere én passasjer på hurtigruteskip koronasmittet

NTB Innenriks

– Fra vi ga siste status i går, har vi fått ett nytt positivt tilfelle. Det er en passasjer fra siste seilas som er innlosjert i Tromsø, sa ordføreren.

Han forteller at rundt 100 personer i kommunen har jobbet på spreng gjennom hele helgen med virusutbruddet, og at arbeidet vil fortsette gjennom uka. Samarbeidet er godt med Hurtigruten og Folkehelseinstituttet, ifølge Wilhelmsen.

Han oppsummerer at det ser ut til at få av passasjerene på skipet er smittet og at kommunen har ganske god kontroll på situasjonen.

Tar litt tid å få oversikt

De aller fleste av passasjerene som er hjemmehørende i andre deler av landet, har forlatt Tromsø. Oppfølgingen av disse ligger under Folkehelseinstituttet, opplyser ordfører Wilhelmsen.

Passasjerer som er i karantene i Tromsø, kan reise hjem dersom de ikke bruker offentlig transport og overholder karantenekravene gjennom hele reisen. De kan dermed ikke ta fly, båt eller buss.

Den høyeste prioriteten nå er å følge opp dem som har testet positivt og forhindre videre smitte. Så er det slik at sykdommen har en viss inkubasjonstid, som gjør at det tar litt tid før vi får oversikten over den totale rekkevidden av smitteutbruddet, sier han.

Totalt er 36 besetningsmedlemmer og fem passasjerer bekreftet smittet av koronaviruset i forbindelse med de to seilasene med hurtigruteskipet Roald Amundsen.

Hurtigruten: – Vi har gjort feil

Tidligere på dagen kunngjorde Hurtigruten at de innstiller alle seilaser med ekspedisjonscruisene Roald Amundsen, Fridtjof Nansen og Spitsbergen inntil videre.

Rederiet begrunner dette med økt smitte internasjonalt og svikt i egne rutiner i forbindelse med smitteutbruddet på skipet.

– Dette er en alvorlig situasjon for alle som er berørt. Vi har ikke vært gode nok og vi har gjort feil. På vegne av alle oss i Hurtigruten er jeg lei meg for det som har skjedd. Vi tar ansvaret vårt fullt ut, sa konsernsjef Daniel Skjeldam i en pressemelding mandag formiddag.