Sparkesykkel-selskap vil ha med bransjen på opprydning

Dagens Næringsliv viser til en korrespondanse der Voi kommer med forslag til de andre selskapene.

Blant annet vil Voi at det skal settes sammen et team på tre til seks personer som kan jobbe skift for å rydde opp der trengselen er størst. Regningen skal deles etter hvor mange sykler hver aktør har. Voi ønsker et pilotprosjekt de kommende to ukene, fulgt av en evaluering.

Christina Moe Gjerde er landssjef for Voi i Norge og Finland. Hun forventer at alle aktører blir med på initiativet. I tillegg påpeker hun at brukerne fortsatt har et ansvar.

– Det er først og fremst brukernes ansvar å sørge for at parkering ikke skjer til hinder for befolkningen og medtrafikanter. Vi oppfordrer brukerne til å vise mer parkeringsvett, sier landsjefen.

Norgessjef Lars Christian Grødem-Olsen i Tier sier selskapet har foreslått noe tilsvarende for de andre aktørene tidligere. Tier kommer ifølge DN snart til å offentliggjøre en løsning der de kombinerer omparkering med jobbtrening for unge.

