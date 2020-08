NHO-topp frykter konsekvensene av smitteutbruddet på Hurtigruten

NTB Innenriks

– Det er viktig at Hurtigruten og myndighetene er transparent og åpne om alle fakta og detaljer i denne saken slik at folk får tillit til at dette blir håndtert på best mulig måte, sier styreleder Mona Jacobsen Saab til Nord24.

NHO-toppen frykter konsekvensene av smitteutbruddet for reiselivet, som har vært blant aktørene som har slitt mest under koronasituasjonen.

– Jeg håper at situasjonen ikke eskalerer mer enn den har gjort, og at det i framtiden kan være en viss drift og åpning i reiselivsnæringen med turister – selvsagt innenfor forsvarlige rammer, sier hun videre.

