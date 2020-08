Hurtigruten tok affære da kommune ville varsle om smittetilfelle

NTB Innenriks

Det fremgår av eposter om hvordan pressemeldingen om den smittede beboeren i Hadsel kommune skulle utformes, noe VG har fått innsyn i.

Kommunen var klare på at informasjonen om at vedkommende kan ha blitt smittet om bord MS «Roald Amundsen», måtte ut. Istedenfor ble det informert i en pressemelding at personen ble smittet på en «innlandsreise».

– Hurtigruten ønsker ikke at dette skal komme ut. Dette etter samtale med deres kommunikasjonsansvarlige. De ønsker å ha kontroll på dette selv, skrev smittevernlege Martin Larsen Drageset i Hadsel kommune til Folkehelseinstituttet (FHI) onsdag.

Ifølge Drageset var Hurtigruten «opptatt av å anerkjenne at det var en teoretisk mulighet for at smitten ikke oppsto på båten».

– Hurtigruten var først positive til å være med når snakket med kaptein og skipslege, men det ble etterhvert veldig tydelig at Hurtigruten var uenig med faglige råd fra meg om at smitten var oppstått på et av hurtigrutene, sier han til VG.

FHI anser det sannsynlig at personen har blitt smittet på Hurtigruten-skipene Trollfjord eller Roald Amundsen, viser en epost avisen har fått innsyn i.

VG og NTB har vært i kontakt med Hurtigruten, men har foreløpig ikke fått en kommentar til saken.

(©NTB)